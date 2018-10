Agnone, ingaggiato il difensore centrale Gaetano Carrieri

REDAZIONE

SPORT

LUIGI GRECO

Senza alcuna esitazione il presidente Colaizzo compie l’ennesimo sacrificio e ingaggia Gaetano Carrieri, classe ‘88 difensore centrale, un gigante di 190 centimetri nativo di Taranto. Fa parte della scuderia di Gianfranco Cicchetti chiamato a dare solidità all’intero reparto. Un acquisto chiesto alla società da parte di Foglia Manzillo che crede fortemente nelle potenzialità di Carrieri, la scorsa stagione ha militato nel Picerno in serie D, al suo attivo 25 presenze e 1 gol. Vanta una presenza con il Torino in serie B nella stagione 2010/2011, in Lega Pro ha vestito le maglie di Manfredonia, Cosenza e Nocerina e in serie D di Fermana, Pomigliano e Vultur Rionero. Carrieri si è già unito al resto del gruppo e ha svolto il primo allenamento e sarà già a disposizione per la trasferta di domenica che vedrà i granata impegnati contro la Sammaurese. Una partita molto importante, c’è da iniziare a correre verso la salvezza diretta.