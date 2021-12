I numeri impressionanti dei contagi ad Agnone, novanta, record regionale, hanno spinto il sindaco Daniele Saia a rivolgersi alla cittadinanza, con un suo messaggio video, annunciando misure rigidissime di contenimento e divieti per bar e locali pubblici. Una stretta di vite durissima, in tanti non escludono che il boom dei contagi ad Agnone sia anche da collegare alla Ndocciata e al presente vivente della Vigilia.