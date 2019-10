Agnone, evitato l’isolamento partono i lavori sul Verrino

Il viadotto sul Verrino



Pubblicato dalla Provincia di Isernia il bando di gara per i nuovi lavori sul viadotto Verrino – Sammartino pari ad un importo di 800 mila euro, fondi regionali. La presentazione delle buste scadrà il 25 novembre prossimo e il giorno successivo è prevista l’apertura. Con molte probabilità le nuove opere partiranno a primavera del 2020 interesseranno la fresatura del manto stradale; il ripristino delle bocchette di scarico della acque meteoriche, il risanamento corticale del calcestruzzo ammalorato; l’impermealizzazione dell’impalcato; la messa in opera del bynbder per la risagomatura del piano viabile; la messa in opera del manto di usura tipo antiskid. Il progettista dei lavori è il geometra Angelo Pizzi, mentre il responsabile del procedimento, Lorenzo Di Iacovo.