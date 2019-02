Agnone esulta, pari Campobasso. Isernia ko

REDAZIONE SPORT

Il Campobasso non va oltre il pareggio sul campo del Pineto in quello che è stato uno scontro diretto per i playoff. La zona spareggi è ora a cinque punti: i rossoblù ne devono recuperare tanti a Francavilla, Sangiustese e San Nicolò Notaresco. Proprio con quest’ultima bisognerà giocare tra sette giorni a Selvapiana in una partita che può davvero dare la svolta al campionato. Il 2-2 finale in terra abruzzese offre luci ed ombre: bene la zona offensiva, molto meno quella difensiva. In effetti, Alessandro continua a segnare raggiungendo quota 10 reti nella classifica marcatori riacciuffando l’iniziale svantaggio targato Tomassini. Il sorpasso è stato di Di Lauri a inizio ripresa, il pari definitivo di Marianeschi direttamente su punizione.

Ottima vittoria timbrata invece dall’Olympia Agnonese che bagna il ritorno al Civitelle con un 2-1 in rimonta sul Forlì firmato Formuso nel primo tempo (per l’1-1) e Sorgente nella ripresa che rispondono al vantaggio dei ragazzi di Protti ad opera di Nigretti. I granata agganciano l’Isernia a quota 27 distanti quattro punti dalla salvezza diretta.

L’Isernia perde sul campo della Vastese. Dopo un primo tempo disastroso in cui gli adriatici riescono a segnare tre gol, nell’ultimo quarto d’ora i pentri provano a rientrare in partita con Ciccone e al 90’ con Frabotta. In pieno recupero gol annullato a Schena per dubbio fuorigioco.

FOTO: Ufficio Comunicazione Campobasso Calcio