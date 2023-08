Agnone e la Compagnia Stabile del Molise ricordano Paola Cerimele: in scena il suo spettacolo ‘Dolls and Bullets’

Grandissima commozione ieri sera ad Agnone, nella cornice del teatro Italo Argentino per lo spettacolo teatrale della Compagnia Stabile del Molise ‘Dolls and Bullets’ nato dalla regia di Paola Cerimele, l’attrice e regista di Agnone scomparsa lo scorso agosto in un tragico incidente sulla Trignina. Proprio a lei, infatti, è stato dedicato l’evento fortemente voluto dalle sorelle e dal compagno, Lello Lombardi, impegnato nella direzione artistica. Emozioni palpabili all’interno del teatro che ha fatto da cornice ad uno spettacolo che è stato fortemente voluto anche dall’intera Compagnia stabile del Molise che è nata proprio dall’incontro artistico tra Paola Cerimele e Lello Lombardi. E via, in scena, sipario alzato. In un vorticoso susseguirsi di battute sagaci, intrecci mafiosi, amori ,tradimenti e alcolici lo spettacolo ha preso vita. Ed infine, quella sedia vuota ed evocativa al centro del palco con l’omaggio di una rosa rossa a Paola da parte del compagno Lello ha sciolto le emozioni di tutti i presenti. Un sommo inchino e il sipario che cala.