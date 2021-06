Agnone, docente positivo: esami di maturità a distanza all’Itis

Esame di Stato a distanza per i maturandi dell’Itis e Alberghiero “Leonida Marinelli” di Agnone. Un caso unico nella regione, causato dalla positività al Covid riscontrata in uno dei docenti della commissione interna dell’istituto superiore.

Gli studenti dovranno così sostenere la prova, che quest’anno si svolgerà solo oralmente, da casa, in collegamento telematico con la commissione esaminatrice.

La decisione è stata presa dalle autorità scolastiche, per motivi di sicurezza sanitaria.