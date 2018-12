Agnone dà l’addio a Pina Orlando «figlia e sorella di questa terra»

AGNONE

Ad Agnone una Chiesa dei Cappuccini gremita di gente, fin fuori al piazzale antistante, ha accolto il feretro di Giuseppina Orlando intorno alle 15 circa per l’estremo saluto. La mamma, originaria del comune alto-molisano, che giovedì 20 dicembre si è lanciata nel Tevere, presumibilmente, insieme alle sue due figlie gemelle di appena sei mesi e che, al momento, risultano ancora disperse. Tutto il paese ha voluto stringersi al dolore del marito Francesco – molto conosciuto nel comune e appartenente alla famiglia di maestri caesari Di Pasquo – che non riesce a darsi pace e si sente in colpa per non aver compreso il dolore di Pina. «Figlia e sorella di questa terra» ha detto il parroco nel corso del rito funebre.

Agnone ha spento il suo Natale, a partire dalle luminarie fino all’annullamento degli eventi in programma in occasione delle festività natalizie, tra cui la tradizionale ‘Ndocciata della Vigilia. Un gesto, voluto fortemente dal comune, proprio in rispetto di quel dolore che ha squarciato il cuore di tutti gli abitanti del paese alto-molisano. Ora è il tempo delle lacrime, poi forse degli interrogativi. Sul perché questa giovane mamma abbia deciso di abbandonarsi alla fine e che il 22 dicembre avrebbe compiuto 39 anni. Nel corso della funzione non è mancato il pensiero alle piccole delle quali, intanto, continuano incessantemente le ricerche nel fiume. Tuttavia, si affievolisce sempre più la speranza di un miracolo. Che Pina non abbia voluto portarle con sé ma che possa averle lasciate da qualche parte.

Una cascata di palloncini bianchi hanno fatto la loro comparsa sul Ponte del Testaccio. Un modo per i romani, e non solo, per non dimenticare questa immane tragedia.