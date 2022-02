Agnone, città d’arte e della campana protagonista dei Borghi d’Italia

La XII puntata della XIII serie di Borghi d’Italia ci porta a scoprire l’alto Molise. La puntata, si soffermerà su AGNONE, una città ricca di arte, religiosità e storia, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, promotrice del Parco Letterario e del Paesaggio ” F. Jovine “”.

Proprio la collaborazione tra l’emittente Vaticana, TV 2000 ed i Parchi Letterari, ha permesso e permetterà in futuro di scoprire i Comuni appartenenti all’Associazione Nazionale dei Parchi Letterari. Come sempre nel corso del programma si incontra il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio.

Catalizzatore il centro storico, le belle chiese, la biblioteca “B. Labanca” e la millenaria Fonderia Pontificia Marinelli che di generazione in generazione crea campane sin dall’anno 1000. Inoltre con il presidente del Parco Letterario e del Paesaggio F. Jovine, Maurizio Varriano, e le note del cantautore molisano Lino Rufo si percorrerà l’itinerario del Parco intitolato allo scrittore, giornalista e saggista Francesco Jovine. Non mancherà l’enogastronomia tipica con i piatti tipici del luogo e altre curiosità.

Passate parola, anche ai vostri amici all’estero. La trasmissione su Agnone verrà messa in onda Sabato 5 febbraio alle 12.15 circa – domenica 6 febbraio alle 06.20 e domenica 13 febbraio alle 12.15. Vi allego anche il piedino con gli orari di messa in onda della versione Radio in onda domenica 6 febbraio su Radio InBlu e Radio Vaticana Italia. Buona Visione!