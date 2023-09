Agnone Capitale della Cultura 2026, il Comune di Campobasso a sostegno della candidatura

L’amministrazione comunale di Campobasso, con delibera di giunta numero 262 dello scorso 19 settembre, ha formalizzato il suo sostegno «senza condizione alcuna e in maniera forte e decisa» alla candidatura di Agnone quale “Capitale italiana della Cultura 2026”, assicurando la propria adesione all’iniziativa.

La città altomolisana ha deciso di rispondere al bando del ministero della Cultura e ora, per proseguire la corsa verso il titolo, dovrà perfezionare la candidatura inviando entro il prossimo 27 settembre un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica.

Palazzo San Giorgio, dunque, condividendo le motivazioni che hanno spinto Agnone ad avanzare la propria candidatura, la ritiene “motivo di prestigio” non solo per la città, “ma per l’intero Alto Molise, per l’intera Provincia e per l’intera Regione”.