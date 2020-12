AGIFAR MOLISE, il dottor Gianluca Di Rita nuovo Presidente Regionale

L’associazione dei giovani farmacisti ha eletto il direttivo

L’AGIFAR Molise guidata dal Presidente Regionale Dott. Gianluca Di Rita, già membro del Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Presidente regionale dell’associazione Nazionale Italiana FuturPharma, è una associazione no profit senza scopo e fine di lucro, composta da un gruppo di giovani farmacisti e studenti del 4-5 anno della Facolta’ di Farmacia e CTF.



“Cari Soci – ha riferito il dottor Gianluca Di Rita – considero un grandissimo privilegio essere stato eletto Presidente Regionale di questa Associazione. Sono pertanto consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare tutti Voi della fiducia accordatami, è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’Associazione al fine di garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. Il compito che attende me e gli altri colleghi del Consiglio eletto non è dei più facili. Oggi però, tutti assieme, dobbiamo affrontare una sfida ancora più ardua che ci vedrà e mi vedrà impegnato in prima linea al fine di riuscire a migliorare tutto quanto di buono è stato fatto in termini di formazione, informazione e divulgazione del mondo dei Farmacisti. In tale ottica mi aspetto una crescente attenzione da parte di tutti i Soci alla vita ed alle iniziative dell’associazione, che saranno riportate tramite il canale web ed altri mezzi di comunicazione; l’invito che pertanto voglio trasmettervi è quello di attivarvi ancora, con rinnovata tenacia, nel coinvolgimento di tanti associati che credono in questo progetto e che credono che la professione del Farmacista è una professione storica che nelle origini era unica con quella del Medico. Concludo rinnovando ancora i miei più sentiti ringraziamenti e vi lascio con una frase, “Quando una o più persone si uniscono per perseguire un fine comune, si possono raggiungere mete inaspettate. Auguro a tutti Voi buon lavoro”.

L’AGIFAR si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

l’integrazione e il miglioramento della formazione e della preparazione degli associati e dei giovani farmacisti in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale attraverso l’organizzazione o la partecipazione a corsi, congressi, seminari; l’attuazione di iniziative di educazione sanitaria, d’intesa con la Regione, i Comuni, le aziende territoriali sanitarie e i distretti socio-sanitari, nelle scuole di ogni ordine e grado; la collaborazione con i Corsi di Laurea in Farmacia e CTF in sinergia con gli organismi rappresentativi degli studenti; la promozione e l’organizzazione di eventi, corsi o seminari rivolti agli studenti dei Corsi di Laurea in Farmacia e CTF; la creazione e il rafforzamento di rapporti di reciproca collaborazione con tutte le organizzazioni di categoria; l’adesione ad organizzazioni regionali nazionali ed internazionali di categoria che non siano in contrasto con lo Statuto dell’Associazione stessa; lo svolgimento di ricerche e studi di interesse per il sistema Farmacia; la collaborazione con l’Università e l’editoria tramite articoli e contributi scientifici; la promozione di attività ricreative, sportive e ludiche; la rappresentanza, a livello locale e regionale nei limiti delle proprie competenze, dei Giovani Farmacisti ad essa aderenti.

Per ottenere i sopracitati scopi ci impegniamo a: