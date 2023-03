Aggressioni subite dal personale sanitario: il Molise non ha fornito il report all’Osservatorio nazionale

C’è anche il Molise, insieme a Sicilia e Valle d’Aosta tra le regioni che non hanno risposto al monitoraggio dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (Onseps) istituito con specifici compiti di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei professionisti. Lo scorso 21 novembre 2022 l’Osservatorio aveva inviato, per il tramite di Agenas presso la quale opera l’Osservatorio nazionale buone pratiche, una Survey ai Centri regionali per la Gestione del rischio sanitario (Crgrs) chiedendo di fornire i dati in loro possesso riguardanti le segnalazioni di aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario aggiornati al 2022.

Si chiedeva al Molise di fornire i dati aggiornati (o quelli ultimi disponibili) se possibile in forma di report, specificando il periodo di riferimento; indicare la lista delle variabili rilevate e le loro modalità statistiche; indicare le procedure di raccolta dei dati, se esiste un sistema centralizzato di raccolta e chi e come lo gestisce (tempistiche, data entry). Il Molise, però, non ha risposto.