Aggressione nel sottopasso, caccia aperta all’uomo. Inquirenti a lavoro

Vanno avanti le indagini dei carabinieri di Termoli e della stazione di Petacciato per risalire all’autore dell’aggressione che poteva sfociare in violenza sessuale ai danni di una 51enne. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nel sottopasso che collega Petacciato alla stazione ferroviaria quando la donna è stata avvicinata e aggredita da un uomo, sembrerebbe un immigrato, che l’avrebbe colpita anche al volto con un pugno. La donna però è riuscita a divincolarsi e scappare. Sul posto sono arrivati i carabinieri assieme ai medici del 118 e ai volontari della Misericordia. Agli inquirenti la donna ha raccontato quello che le è accaduto e i carabinieri hanno avviato una caccia all’autore del gesto e starebbero stringendo il cerchio.