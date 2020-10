Aggressione in via Corsica, 2 gli arrestati. Trasferito a Pozzilli il 34enne

Si vanno pian piano delineando i contorni della violenta aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri lungo via Corsica a Termoli. L’egiziano malmenato, dipendente dell’autolavaggio ‘I Faraoni’ è stato trasferito dall’ospedale San Timoteo di Termoli al Neuromed di Pozzilli per la rottura ossea del cranio. Un trauma gravissimo che però non avrebbe portato ad una emorragia interna. Fortunatamente il 34enne non è in pericolo di vita. Intanto gli agenti del Commissariato di Termoli hanno dovuto ricostruire gli attimi concitati dell’aggressione e hanno proceduto all’arresto dei due autori del gesto, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, presenti a Termoli per un servizio straordinario di controllo del territorio.