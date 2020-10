Aggressione in carcere, «sbagliato associare atti efferati come conseguenza di un disturbo psichiatrico»

La denuncia delle associazioni dei familiari e degli utenti dei servizi psichiatrici della Regione Molise

«Siamo davvero molto dispiaciuti e arrabbiati – si legge in una lettera a firma di Carmela Baranello, presidente dell’Associazione dei Familiari Mens-Sana – anche su delega dell’Associazione Utenti “Liberamente Insieme” – per le comunicazioni che sono periodicamente inviate alla stampa dal segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp) che se pur utilizza il sindacato offende profondamente le persone con disturbo mentale etichettando i detenuti come “nigeriani pazienti psichiatrici” associando atti efferati come conseguenza di un disturbo psichiatrico. Gli atti di violenza e di aggressività mai e poi mai devono essere associati al disturbo mentale, ma alla persona. Sul piano della civiltà e dignità stigmatizziamo anche il fatto che lo si appelli nigeriano! Da informazioni apprese sappiamo che presso la casa circondariale da tempo opera un valente professionista che nei fatti ha molto ridotto la sofferenza psichica intramuraria e risulta efficace nella cura dei pochi detenuti che soffrono di un disturbo mentale grave abbattendo il ricorso alla consulenza del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli e al ricovero».