Aggredito in casa il marito di Nancy Pelosi, l’assalitore è entrato urlando “Dov’è Nancy?”

Voleva colpire la speaker della Camera, originaria di Fornelli, che, solo poco tempo fa, era venuta in visita in Molise

Dalle prime indagini risulta che fosse proprio la speaker della Camera, che non era in casa, l’obiettivo di David DePape, l’assalitore armato di martello. Sarebbe un cospirazionista anti-Covid. Paul Pelosi, operato in ospedale, non è in pericolo di vita.

È stato aggredito nell’abitazione della coppia a San Francisco.

L’aggressore, identificato come David DePape, 42 anni, aveva postato su Facebook teorie cospirazioniste sui vaccini, contro il Covid-19, le elezioni del 2020 (perse da Trump) e l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, come riporta la Cnn. “Dov’è Nancy?”: sono queste, fa sapere il network statunitense, le parole pronunciate da DePape prima di colpire il marito della politica californiana, che è stato operato in ospedale per curare le ferite riportate.