Aggredito e scaraventato dalla compagna fuori dall’auto: 41enne finisce in ospedale

E’ dovuta intervenire l’ambulanza della Misericordia di Termoli, insieme al 118 Molise per soccorrere il 41enne residente a San Severo che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasto vittima di un incidente a Campomarino. I motivi sono ancora poco chiari. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo sia stato scaraventato fuori dall’auto dalla compagna. Ai sanitari giunti sul posto l’uomo avrebbe raccontato di essere prima stato aggredito dalla compagna e in seguito scaraventato fuori dall’auto. Nella caduta, l’uomo ha riportato diversi traumi e una ferita alla schiena dovuta proprio all’impatto con l’asfalto. A far luce sull’accaduto le forze dell’ordine.