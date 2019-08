Aggredito e malmenato da uno sconosciuto, operaio finisce al Pronto soccorso

In corso le indagini dei carabinieri sull’accaduto. Forse vittima dell’ira di un turista convinto fosse un ausiliario del traffico

REDAZIONE TERMOLI

Ha dell’incredibile la violenta aggressione consumatasi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, a Campomarino. Un operaio della ditta “Ecocontrol Differenzia” è stato aggredito e malmenato da uno sconosciuto. Stando a quanto appreso pare che la vittima sia stata scambiata da un turista per un ausiliario del traffico che gli aveva elevato una contravvenzione. Un disguido facilmente risolvibile se solo l’aggressore avesse dato all’operaio il tempo di chiarire il malinteso. Nulla di tutto ciò. L’uomo, infatti, è stato picchiato tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti prontamente sul posto e dopo le prime cure del caso è stato trasferito al Pronto soccorso per successive medicazioni al naso e per una tac. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Si potrebbe risalire all’identità dell’uomo attraverso la targa.