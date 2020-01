Aggredita in casa da un amico dell’ex compagno

Tragedia sfiorata a Venafro, dove una donna è stata aggredita in casa fa un amico dell’ex compagno che l’ha malmenata, arrivando anche a tentare di strangolarla. La malcapitata ha urlato e ha resistito con tutte le sue forze all’aggressione. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione del figlio e del suo attuale compagno che, a loro volta, si sono gettati in difesa della poveraccia.

Alla fine, le urla, il trambusto e i vicini che sono accorsi hanno convinto l’aggressore a rinunciare e fuggire via. Sul posto i Carabinieri che già sarebbero sulle tracce del responsabile del fattaccio.