Aggrediscono titolare di un bar e devastano il locale: movida out per 2 giovani

I due non potranno uscire dalle 20 alle 5. Coinvolto anche un terzo ragazzo attualmente “bloccato” dalla quarantena

Nei giorni scorsi il personale della Squadra Mobile della Questura di Isernia ha eseguito due ordinanze impositive della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Isernia e del divieto di uscire dal proprio domicilio dalle ore 20,00 alle 05,00 a carico di altrettanti giovani entrambi residenti nel capoluogo pentro – uno dei quali annovera precedenti penali- per i reati di violenza privata aggravata dai futili motivi e danneggiamento.

Un altro soggetto – destinatario del medesimo provvedimento – è attualmente in regime di quarantena e di conseguenza l’ordinanza sarà notificata al termine del previsto periodo di isolamento sanitario. Le ordinanze sono state adottate dal Gip presso il Tribunale di Isernia a seguito della richiesta della Procura della Repubblica.

I provvedimenti coercitivi derivano da una rapidissima attività investigativa, volta ad individuare i responsabili dell’aggressione al proprietario di un bar e del danneggiamento dei locali da lui gestiti: sono state sentite diverse persone informate sui fatti, oltre al predetto titolare, e le immagini del sistema di video sorveglianza hanno confermato la versione dei fatti fornita dagli stessi.

In particolare, la notte del 24 ottobre 2021 poco dopo le ore 03:00 un folto gruppo di giovani voleva proseguire la serata cercando di entrare nel bar – che invece stava per chiudere – per consumare bevande alcoliche. Il titolare aveva fatto presente ai ragazzi che ormai era giunto l’orario di chiusura e che aveva iniziato le pulizie del locale.

Totalmente incuranti di ciò tre giovani si sono staccati dal gruppo ed hanno iniziato ad inveire contro il titolare e sono riusciti a forzare la porta semi chiusa, spintonando gli addetti all’ingresso e dirigendosi con fare minaccioso verso il bancone.

I tre hanno iniziato a lanciare delle bottiglie contro l’esercente, buttando per terra tutto quello che c’era sul bancone, mettendo a soqquadro parte del locale.

Il titolare è riuscito ad allertare il 113, ma all’arrivo della Volante i tre si erano già dileguati. Ne è seguita una intensa attività di indagine e nel giro di pochi giorni sono stati individuati i presunti autori dei fatti.

I provvedimenti – nella fase delle indagini preliminari – sono stati adottati al fine di stigmatizzare l’aggressione perpetrata con una distorta logica di sopraffazione ed in gruppo a danno di un esercente che ha visto turbato in modo violento l’esercizio nel rispetto della Legge della propria attività commerciale, fra l’altro alla presenza di alcuni impauriti avventori che avrebbero potuto riportare lesioni dalle condotte violente in parola.

Si tratta di un episodio di violenza repentinamente perseguito nell’ottica di garantire ai cittadini il sereno svolgimento delle proprie attività, sia ricreative che imprenditoriali.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali gli indagati potranno esperire nell’ottica difensiva tutti i rimedi processuali previsti.