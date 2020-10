Aggredisce poliziotti in carcere e stacca un pezzo di orecchio a uno di loro e lo ingoia

E’ di qualche minuto fa la notizia che un detenuto nigeriano psichiatrico ha preso a morsi 4 poliziotti penitenziari. Ad uno di loro avrebbe addirittura staccato un pezzo di orecchio ingoiandolo. Lo stesso negli ultimi giorni si è reso partecipe di altre due aggressioni nei confronti di altrettanti poliziotti. “L’episodio di oggi -ha dichiarato Aldo Di Giacomo- riapre il tema, più volte segnalato da questa sigla sindacale, dei detenuti psichiatrici abbandonati nelle galere”. La situazione nelle carceri italiane e quindi anche in quello di Campobasso continua ad essere sempre molto problematica così come lo stesso sindacalista Di Giacomo, sempre attento alle esigenze di tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ha sempre sostenuto anche in altre occasioni e non necessariamente in tempo di emergenza sanitaria dovuta al Covid. Situazioni che puntualmente vengono segnalate al Dap per far sì che l’incolumità di tutti gli operatori non venga messa a repentaglio anche in seguito a condizioni oggettivamente spesso precarie in cui sono costretti a lavorare, a partire proprio dalla carenza di organico. Quest’ultimo episodio testimonia ciò che il sindacalista ha da tempo denunciato.