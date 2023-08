Aggredisce l’ex moglie mentre fa visita alla figlia neonata: donna portata al Pronto soccorso

«In questo momento al pronto soccorso c’è una donna vittima di violenza aggredita dal suo ex marito durante la visita alla figlia neonata che lei stava facendo in orario organizzato tra il centro antiviolenza Liberaluna e la struttura ospedaliera e non sta ricevendo il supporto necessario. La signora necessita di un codice di emergenza che non le è stato attribuito». È quanto si legge in una nota del centro anti violenza.

«Alla donna – si prosegue nella nota – deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) così da garantire una visita medica tempestiva e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. Inoltre, i medici del pronto soccorso non stanno seguendo le linee guida nazionali che sono indicate per le donne vittime di violenza e continuando a non rispondere alle chiamate di emergenza fatte dalla responsabile del centro anti violenza Liberaluna.

Detto ciò, la donna vittima di violenza in questione sta in una sala d’attesa e non è supportata nel percorso rosa di cui tanto si parla affinché possa avere un’assistensza adeguata e nel rispetto della privacy. Le operatrici del centro anti violenza Liberaluna che hanno preso in carica la donna vittima di violenza, sono al pronto soccorso a fare la fila come qualsiasi altra persona che ha avuto altri tipi di problemi sanitari.

Ci chiediamo visto la nuova giunta regionale, quali siano le intenzioni del presidente della Regione Roberti e del commissario della sanità della regione Molise, affinché le linee guida possano essere finalmente seguite visto che sono state indette al livello nazionale da circa tre anni».