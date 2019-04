Aggredisce la compagna davanti alla figlia di pochi mesi, ammonito 29enne

ISERNIA

La costante attività di prevenzione voluta fortemente dal Questore, Roberto Pellicone, si concretizza anche nel porre massima attenzione agli episodi di violenza domestica o tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva.

Negli ultimi giorni, infatti, è stato emesso un Ammonimento per condotte di violenza domestica nei confronti di un 29enne isernino.

Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura hanno avviato una rapida ma approfondita istruttoria (previsto dall’art. 3 del D. L. 93/2013), anche in assenza di denuncia da parte della vittima, dopo che l’uomo aveva aggredito la convivente di 25 anni, anche in presenza della figlia di pochi mesi.

In occasione di quell’episodio, durante il quale la donna aveva riportato lesioni guaribili in 20 giorni, il 30enne era stato denunciato dai Carabinieri.

L’uomo è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge e a non porre più in essere alcun atto di violenza, di nessun tipo, nei confronti della compagna.

La Polizia di Stato contrasta, quindi, con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta illecita consumata in ambito familiare, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare il verificarsi di episodi pericolosi.