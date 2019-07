Aggredisce il titolare del centro che lo ospita, giovane migrante nei guai

ISERNIA

E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia per calmare un extracomunitario ospite di un centro di accoglienza pentro andato in escandescenza. In particolare, il giovane lamentava il ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno e la mancata corresponsione del “pocket money”, che tuttavia non gli spettava in ragione della revoca della misura d’accoglienza. A seguito del diniego, il migrante si è scagliato contro il gestore dello stabile, dove vive attualmente, causandogli, fortunatamente, solo lievi lesioni, oltre a danneggiare parte degli arredi della struttura. Solo grazie al tempestivo intervento dei militari subito allertati, la situazione non è degenerata e l’aggressore è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali e danneggiamento.