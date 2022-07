“Aggiungi un pasto a tavola”, presentato il progetto per il Terzo Settore

Il presidente della sezione di Campobasso del Movimento Consumatori, Filippo Poleggi: “Con la legge di Bilancio 2018, oltre agli alimenti, è possibile donare prodotti per l’igiene e la cura delle persone e della casa e prodotti di cancelleria per contrastare la condizione di povertà in tutti i suoi aspetti”

“Nonostante gli intralci che permangono, il progetto “Aggiungi un pasto a tavola”, è stato avviato. Il Progetto, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Governo nazionale e fatte proprie dalla Regione Molise, è stato approvato e ammesso a finanziamento a valere sui fondi per sostegno a progetti di rilevanza locale del Terzo Settore.” Lo ha scritto in una nota la sezione di Campobasso del Movimento Consumatori.

E’ stata presentata stamattina e illustrato il funzionamento della piattaforma web che raccoglierà e distribuirà l’offerta di beni alimentari , nonché gli altri non meno validi interventi che verranno messi in campo. Il progetto intende contribuire alla lotta alla povertà e ridurre le ineguaglianze con una iniziativa incentrata sul recupero delle eccedenze alimentari rafforzando ed implementando i servizi offerti dagli enti no profit di solidarietà.

L’incontro e lo scambio tra domanda ed offerta di cibo, quindi tra donatori e soggetti poveri, sarà gestito attraverso una piattaforma web. Le procedure che puntano a ridurre le distanze ed i tempi dello scambio avverranno con idonea assistenza e tutoraggio tecnico, legale, fiscale. Insieme a questo intervento centrale si svilupperanno azioni rivolte agli enti locali, operatori del settore, educational per i più piccini.

“Credo – ha detto aprendo i lavori Filippo Poleggi, Presidente del Movimento Consumatori Molise – che quello che possiamo definire, e che considero già un successo, è la notevole e bella aggregazione che siamo riusciti a mettere in campo, dimostrazione che è opportuno e conviene fare rete per essere più incisivi e ricchi nelle proposte.

Si tratta di una aggregazione notevole, sei Amministrazioni comunali, due enti pubblici importanti , sette associazioni di volontariato, Aps, coopertative sociali, associazioni culturali, ETS, due aziende di prestigio, tutti uniti intorno ad obiettivi comuni.

E’ un aggregazione non nominalistica ma nella quale ognuno si assume un compito e realizza una parte del progetto.

In primis L’Azienda Agricola “La Casa del Vento – L’olio di Flora” di Pasquale Di Lena e l’Industria Alimentare Colavita ( Ind.Al.Co) Spa di Michele Scasserra , nostri partners della prima ora, primi generosi donatori sicuramente riferimenti autorevoli del settore produttivo e nostri apripista,

La Camera di Commercio del Molise già all’opera con noi nell’azione di screening per costruire la rete dei donatori e beneficiari ha inserito il post di “Aggiungi” sul suo sito e inviato oltre cento inviti alle aziende agroalimentari più attive iscritte.

La Azienda di Servizi alla persona “Don Carlo Pistilli”, Casa di Riposo del Comune di Campobasso, istituzione del cuore della nostra comunità è testimonial di riferimento alle istituzioni e associazioni di solidarietà con i più deboli.

I Comuni aderenti, coordinati dal Comune di Agnone ed allargandosi a tutti le Amministrazioni volenterose realizzeranno il previsto tavolo istituzionale di informazione, approfondimento della legge GADDA (legge antisprechi) che si concluderà con un protocollo che impegnerà i Comuni sottoscrittori ad applicare le nuove misure di economia circolare, quali diffusione nei ristoranti del (doggy bag), la riduzione della tassa sui rifiuti per chi dona cibo, l’introduzione dell’educazione alimentare e sulla lotta agli sprechi nelle scuole comunali, le campagne dio sensibilizzazione.

A proposito di questa bella legge è opportuno segnalare che con la legge di bilancio 2018 l’ambito di applicazione è stato ampliando, oltre ad alimenti è possibile donare anche prodotti per l’igiene e la cura delle persone e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi chirurgici, prodotti di cartoleria e cancelleria; quindi donare per contrastare la condizione di povertà in tutti i suoi aspetti.

L’Osservatorio Molisano sulla legalità realizzerà il corso previsto sulla gestione e la conservazione degli alimenti, intervento prezioso per i generosi che “a mani nude” vorranno impegnarsi nel donare.

Infine ma non ultimo l’intervento educazional programmato sulla povertà e l’economia circolare indirizzata ai bambini della scuola primaria. I volontari dell’Associazione “ Molise Sorriso Onlus“ e della “KAIROS – COOP SOCIALE , preparti e con esperienza nel lavoro con i bambini spiegheranno loro che ci sono diversi livelli di povertà e fragilità drammaticamente presenti anche nei nostri territori e che si può e come agire per aiutare chi a più bisogno. Con questo intervento si vuole facilitare un cambiamento culturale che possa portare anche i più piccoli ad un pensiero di accoglienza e responsabilità sociale.

L’Università Popolare del Teatro e delle arti dello Spettacolo (UNITEAPOP) e l’Associazione Culturale Compagnia Stabile del Molise , con i ragazzi delle loro scuole, realizzeranno scene interattive, flash Movie e interventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche toccate dal Progetto”.