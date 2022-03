Aggiornamento del tariffario di Molise Acque, ricorso al Tar di Roccamandolfi

Il sindaco Giacomo Lombardi: “L’esecuzione dell’atto si tradurrà in un danno per il Comune dando luogo al rischio di debiti fuori bilancio”

Anche il comune di Roccamandolfi con delibera di giunta n.15 del 17/03/2022 ha dato mandato ad un noto studio legale di Campobasso di proporre ricorso al Tar Molise per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale regionale Molise Acque n.94 del 30/12/2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione della società Molise Acque, ha disposto l’aggiornamento tariffario retroattivo per il secondo periodo regolatorio 2016/2019.

E’ quanto si legge in una nota stampa dell’amministrazione comunale.

“L’esecuzione del predetto atto – afferma il sindaco Giacomo Lombardi – così come posto si tradurrà in un danno per il comune, dando luogo al conseguente rischio di debiti fuori bilancio e/o a possibili contenziosi con l’utenza, per queste tutte queste motivazioni il ricorso era un atto assolutamente dovuto”.