Aggiornamenti fiscali, Runts e schemi di bilancio: i tre webinar del Csv Molise

L’accelerazione data all’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore per le associazioni comporta la necessità di essere ancora più pronte a questo cambiamento epocale.

Il CSV Molise ha ben presenti i bisogni delle organizzazioni di riferimento e per questo propone costantemente occasioni di formazione.

L’ultima in ordine di tempo è un ciclo di ‘lezioni’ su aggiornamenti fiscali e amministrativi, sull’istituzione del RUNTS (registro unico del Terzo Settore) e sui nuovi schemi di bilancio per gli ETS.

A partire da domani, mercoledì 18 novembre, si svolgeranno tre incontri a distanza che daranno modo ai volontari di incrementare le loro competenze sui vari adempimenti da rispettare, da quelli fiscali a quelli più ‘burocratici’.

Il commercialista esperto del Terzo Settore, nonché storico consulente del CSV Molise, Giuseppe Campana guiderà i partecipanti all’interno di tematiche di primaria importanza.

Questo il calendario degli appuntamenti online del corso di formazione:

Mercoledì 18 novembre 2020, dalle ore 16:30 alle 18:30 webinar su RUNTS

Mercoledì 2 dicembre 2020, dalle ore 16:30 alle 18:30 webinar su Contabilità e bilanci per cassa per ETS di piccole dimensioni

Mercoledì 9 dicembre 2020 dalle ore 16:30 alle 18:30 webinar su Contabilità e bilancio completo per ETS di medie- grandi dimensioni

«Siamo lieti di presentare e proporre una nuova occasione di arricchimento su temi specifici – il commento di Lorena Minotti, direttrice del CSV Molise -. L’accompagnamento formativo e informativo nel percorso segnato dall’ormai ben nota riforma del Terzo Settore ci porta alla consapevolezza della necessità di analizzare nuovi argomenti e di apprendere l’utilizzo di nuovi strumenti. Questi temi, che sono imprescindibili per il corretto funzionamento e per l’operatività delle associazioni, saranno affrontati nel prossimo percorso firmato CSV Molise».

Per iscriversi bisogna cliccare sul seguente link e compilare il form:



https://forms.gle/9m7R2GwDCdNbm1hr6

La partecipazione a uno dei due webinar su Contabilità e bilancio sarà strettamente legata alla tipologia dell’ente di riferimento, elemento che sarà riscontrato tramite le risposte che verranno date al questionario.