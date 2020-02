Agenzie Fiscali, i dipendenti proclamano lo stato di agitazione

Il Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, ha incontrato oggi, 11 febbraio, le Segreterie Unitarie regionali della Funzione Pubblica che, congiuntamente alle segreterie nazionali, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente dalle Agenzie Fiscali.

I rappresentanti sindacali hanno posto all’attenzione le problematiche dei lavoratori, focalizzando i disagi derivanti, in particolare, dalla carenza di personale, in assenza di turn over, e dagli attuali carichi di lavoro che non consentono di garantire l’erogazione di servizi essenziali all’utenza.

Il Prefetto, nel prendere atto delle criticità evidenziate, ha promosso, d’intesa con i sindacati, la istituzione di un Osservatorio territoriale, nell’ambito della Conferenza Permanente Regionale, con il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, per il monitoraggio della situazione degli organici e delle eventuali disfunzioni organizzative e gestionali. Il predetto Osservatorio, dopo una prima riunione nel plenum della sua composizione, terrà incontri tematici periodici per l’analisi e l’individuazione di iniziative e percorsi di supporto, anche mediante la sensibilizzazione dei competenti Organi centrali.