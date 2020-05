Qualcuno addirittura è arrivato all’alba per sperare di fare subito ed invece, nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 maggio, sono ancora in attesa del proprio turno. Senza contare, poi, che non vi è alcuna attenzione alla sicurezza delle persone in attesa che si ritrovano ad attendere all’esterno. È quello che accade ormai da qualche settimana davanti all’Agenzia delle Entrate in via Egadi a Termoli. Tutti spazientiti e infervorati perché gli uffici sono aperti solo una volta a settimana e le pratiche per registrare ad esempio un contratto durano settimane. “Ci dicono di mandare tutto via mail ma poi manca sempre qualcosa”, hanno commentato. Sul posto sono arrivati anche Carabinieri e Polizia allertati dai cittadini che dalle prime ore della mattina stanno aspettando fuori dalla sede il loro turno.

Agenzia delle Entrate, file e cittadini inviperiti. Arrivano Carabinieri e Polizia