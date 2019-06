Agenzia delle Entrate, apertura straordinaria degli uffici per la dichiarazione precompilata

CAMPOBASSO

Come accedere alla dichiarazione precompilata, quali i vantaggi e le novità di quest’anno ma anche assistenza dedicata per chi intende inviare la propria dichiarazione dei redditi. Questi alcuni dei servizi che gli Uffici molisani dell’Agenzia delle Entrate offriranno, oltre il consueto orario, durante le giornate di apertura straordinaria dedicate alla dichiarazione precompilata 2019.

Gli Uffici di Campobasso, Isernia e Termoli resteranno aperti al pubblico, dalle 15 alle 18, per fornire assistenza aggiuntiva, dedicata esclusivamente alla dichiarazione precompilata, secondo il seguente calendario:

– 20 giugno: Ufficio Territoriale di Termoli (via Egadi, 9) e Direzione Regionale del Molise (via Scatolone, 4 – Campobasso);

– 27 giugno: Ufficio Territoriale di Isernia (via Veneziale, 62) e Direzione Regionale del Molise (via Scatolone, 4 – Campobasso);

– 4 luglio: Ufficio Territoriale di Termoli (via Egadi, 9) e Ufficio Territoriale di Campobasso (Piazzale Palatucci, 10);

– 11 luglio: Ufficio Territoriale di Isernia (via Veneziale, 62) e Ufficio Territoriale di Campobasso (Piazzale Palatucci, 10).

I cittadini interessati potranno richiedere il codice Pin per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed inviare in autonomia la propria dichiarazione, grazie alla presenza di una postazione self-service e al supporto di funzionari esperti nella fase della compilazione e nell’invio online. Non è necessario prenotarsi.

Dall’Agenzia delle Entrate, inoltre, il modello 730 precompilato può essere modificato e inviato fino al 23 luglio.

Per il modello Redditi la scadenza è prevista, invece, il 30 settembre.