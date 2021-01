Agenti in borghese per multare i furbetti della differenziata

Agenti in borghese, della Municipale, hanno avviato una serie di controlli per verificare il corretto conferimento della differenziata. Controlli per cercare di arginare il fenomeno della “migrazione” dei rifiuti. Nella mattinata di mercoledì 13 gennaio gli agenti hanno presidiato la zona di Parco dei Pini. In tanti, infatti, spesso da zone dove è già partita la differenziata, si recano a gettare l’immondizia lì dove ancora ci sono i “vecchi” cassonetti e dove viene conferito di tutto. Un problema che riguarda anche Viale Manzoni, dove, sistematicamente, i “furbetti” lasciano, quotidianamente, quintali di immondizia.