“Agente apri”, il contributo di Marina Ballo Charmet

La rubrica di “Alesia 2007 ed i suoi compagni di viaggio” ospita piacevolmente questa domenica il prezioso contributo di Marina Ballo Charmet, “amica speciale” della nostra Associazione. Marina è nata a Milano, dove vive e lavora. Dopo la laurea in filosofia si specializza in psicologia e psicoanalisi infantile e lavora come psicoterapeuta nei servizi territoriali di Milano. Dalla metà degli anni ottanta si dedica anche alla fotografia ed al video. Suo soggetto privilegiato è il quotidiano, il “sempre visto” che lei stessa definisce “il rumore di fondo della nostra mente”. Adotta una sguardo caratterizzato da mobilità percettiva e dal fuori fuoco, laterale o dal basso – tipico della condizione infantile – che restituisce una visione fluttuante, una “percezione periferica” legata al nostro preconscio. In questi anni Marina ha prodotto numerosi progetti fotografici, interessanti e particolari mostre individuali e collettive, diverse pubblicazioni e video. Il lavoro di Marina, fuori dagli schemi, dalle classificazioni, per certi aspetti “solitario” ma ambizioso, ha percorso controcorrente gli ultimi decenni sempre con una indipendenza poetica e formale; utilizzando la fotografia prima e la pellicola 35 mm. dopo, non solo in senso artistico ed estetico, ma anche “terapeutico” ed “evocativo” attraverso processi di “simbolizzazione” delle diverse ed infinite immagini. Quello che colpisce nel suo lavoro oltre al cogliere “il particolare”, “il piccolo”, “lo sfuggente” è lo stare dentro alla “situazione”, è la capacità di rendere lo spettatore partecipe, fruitore dello spazio, delle cose ma anche delle emozioni, da un’angolatura particolare, per certi versi “inaspettata”, ma comunque vera e reale. Insomma una prospettiva nuova capace di scatenare moti inconsci ed emozioni forti. Marina ama dire che la fotografia permette di vedere le cose come se fosse la prima volta, realizza una sorta di “riparazione”, come dicono gli psicanalisti. E’ un riferimento ad uno stato delle cose che rimanda ad una condizione del sé. E’ anche una passione, difficile da spiegare, ma che comunque ha il potere di “cogliere” e “ricreare” il mondo. E questo carattere si rileva benissimo anche nel lavoro che viene presentato con il video “Agente apri” (link:https://vimeo.com/302233177/2951c8dcd5).

Per entrare nella situazione specifica, nel luogo stesso e creare una specie di privilegiato rapporto empatico, occorre avvicinarsi alla terra, al pavimento, alla dimensione orizzontale che ci contiene. E allora, anche in questo caso, possiamo tranquillamente affermare che il video “Agente apri” rappresenta una “continuità” con il lavoro fotografico di “Con la coda dell’occhio”. L’ambiente specifico, il percorso, gli ostacoli e le barriere sono esplorati e attraversati magistralmente ad “altezza di bambino”, creando una comunicazione speciale con questo, una partecipazione attiva, una solidarietà umana unica. Il video “Agente apri”, effettuato all’interno del carcere, a quattro mani, con l’amico Niedermayr, riguarda i bambini entro i tre anni di età, che vivono in carcere con le madri, in un’ala separata del penitenziario. Questa condizione nasce dalla necessità di far vivere insieme la madre ed il bambino, per favorire l’attaccamento reciproco e per evitare la separazione durante i primi anni di vita; anche se questo significa che i bambini sono obbligati a vivere all’interno di un’istituzione totale. È stato girato nel carcere di San Vittore a Milano. Il video riprende il percorso di due bambini dalla nursery della prigione all’esterno, dove delle volontarie li portano per qualche ora al giorno. I bambini sono ripresi in soggettiva da dietro con una camera a mano, tenuta bassa, attraverso diverse aree del penitenziario. Il modo di girare e la scelta di un punto di vista dal basso e decentrato, la luce e il tema della marginalità sono sempre presenti nella ricerca di Marina. Poco tempo dopo la realizzazione di questo video a Milano è stato fondato l’Icam, una struttura di custodia attenuata dove i bambini vivono con le madri detenute, ma possono frequentare le scuole materne e gli asili pubblici del quartiere. È il secondo video realizzato sulla relazione tra persone e istituzioni. Come si può ben intuire, “Agente apri” è la frase che il bambino dice alla guardia, per farsi aprire le porte del carcere. Emerge dal video una evidente e dolorosa contraddizione in quanto il bambino, per stare con la madre, è praticamente “relegato” a stare in carcere, condannato a respirare quell’aria, quasi fosse un bambino “carcerato”. La particolarità di questo video è che consente allo spettatore attento di identificarsi con il bambino, con le idee che si fa un bambino così piccolo che ancora non può comunicare con la parola, ma che percepisce ugualmente e profondamente i modi ed i tempi della reclusione. Insomma un video “emozionante ed unico” da non perdere. A tutti: buona visione e ancora un grazie di cuore all’ “Amica speciale” Marina da parte dell’intero Staff di Alesia 2007 Onlus.

A cura di

Marina Ballo Charmet

in collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai

Video “Agente apri” – (link:https://vimeo.com/302233177/2951c8dcd5)