Studenti in piazza a Campobasso, questo pomeriggio, martedì 2 novembre, per protestare contro l’affossamento da parte del Senato della Repubblica del DDL Zan. “Dopo la sconfitta che il nostro paese ha subito per la questione del disegno legge del Ddl Zan, è parso necessario scendere in piazza” – hanno dichiarato gli studenti che hanno partecipato all’evento che si è svolto in piazza Municipio a Campobasso.

