Affondo di Iorio contro Toma: «Ha trasformato la legislatura in dittatura, è emergenza democratica»

L’ex governatore definisce l’attuale presidente «un turista per caso che pensa solo alle nomine»

Prosegue lo scontro tra l’ex governatore Michele Iorio e il presidente della Regione Molise Donato Toma. In un’escalation di dichiarazioni sempre più pesanti. Nell’intervento odierno il consigliere Iorio parla apertamente di dittatura, emergenza democratica e definisce Toma un “turista per caso”.

«Il presidente della Regione Molise, – ha scritto Michele Iorio – non avendo più una maggioranza in aula, ha deciso di non presentarsi nelle sedute del Consiglio regionale – sono già due volte consecutive che non si presenta – trasformando questa legislatura in una vera e propria dittatura. Ormai appare chiaro che oltre a fare il “turista per caso” in Molise, il governatore ha deciso di terminare l’ultimo anno del suo mandato elettorale solo per rivedere eventuali deleghe assessorili e per fare le nomine negli enti regionali.

E’ indifferente a qualunque tipo di dialogo o dibattito da cui possa scaturire qualcosa di buono per i cittadini di questa regione. E’ insensibile a qualunque problema gli venga sottoposto e che riguarda i molisani. E’ sordo verso qualunque problematica inerente al bene comune.

Accanto al disinteresse lampante per la res publica, oggi ci troviamo ad affrontare anche una vera e propria emergenza democratica che si maschera dietro a motivazioni poco credibili, per non dire fasulle, con cui giustifica le sue assenze dal Consiglio regionale.

Vale la pena continuare in questo modo o non sarebbe forse il caso di rassegnare le dimissioni?»