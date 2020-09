Affluenza, in Molise si ferma al 48% per il referendum e al 53% per le comunali: via allo spoglio

E’ in corso in questo ore, nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, lo spoglio delle schede per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. In Molise l’affluenza si è fermata al 48,19%, (47,09 in provincia di Campobasso e 48,62 in quella di Isernia, 44% nel comune di Campobasso) mentre quella italiana è stata del 53,94%.

Per quanto riguarda le comunali, invece, il cui spoglio partirà solo nella mattinata di domani, martedì 22 settembre, l’affluenza in regione è stata del 53,34% (55,35 in provincia di Campobasso, 50,43 in quella di Isernia) contro il 65,75% di quella italiana. In Molise, come noto, si è votato per rinnovare 20 consigli comunali.