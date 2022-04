Affitto monopattini, entro aprile riprende il servizio con un nuovo gestore

L’assessore alla Mobilità Cretella: “Individuato un nuovo gestore, a stretto giro sarà nuovamente possibile affittarli”

Dopo la revoca al vecchio gestore e il relativo periodo di stop, nel giro di pochi giorni sarà nuovamente possibile affittare i monopattini a Campobasso, usufruendo del servizio. Nelle ultime settimane, infatti, l’amministrazione ha intensificato le ‘trattative’ con un nuovo gestore, pronto a raccogliere l’eredità della precedente gestione con alcune migliorie di natura organizzativa. “Pensiamo che nel mese di aprile i cittadini potranno affittare i mezzi dopo il periodo di transizione – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Simone Cretella – il tutto avverrà con i nuovi parametri di sicurezza e con alcuni accorgimenti studiati appositamente per rendere fluide prenotazioni e noleggi”.

L’unico intoppo è relativo alla location che, pur non cambiando, sarà al centro di piccoli interventi di messa in sicurezza proprio a partire dalla prossima settimana. “Pensiamo – ha concluso Cretella – di riconsegnare il servizio ai cittadini entro il mese di aprile. I lavori in questione saranno abbastanza rapidi e non comprometteranno le scadenze programmate”.