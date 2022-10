Affitti, la Uil: “In Molise i canoni più cari a Campobasso”

A Campobasso il canone mensile medio per la locazione di un appartamento di 100 metri quadri è di 413 euro, con una incidenza sul budget familiare pari al 15,3%. Meno cara Isernia 393 euro e una incidenza sul budget familiare del 14,5%. A calcolarlo è il servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil che ha sviluppato i costi medi per un appartamento di 100 mq, accatastato come abitazione civile (A/2), ed economica (A/3), ubicato in zona semi centrale delle città capoluogo di provincia, elaborando i valori medi delle locazioni dell’Agenzia delle Entrate. L’incidenza del costo del canone di affitto è stata calcolata sul budget familiare del rapporto della Banca d’Italia (indagine sui bilanci delle famiglie).