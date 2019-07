Affittavano case a stranieri senza comunicarlo, diversi proprietari nei guai

CAMPOBASSO

La Squadra Mobile nell’ambito di alcuni accertamenti a carico di cittadini brasiliani che avevano inoltrato richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, hanno scoperto che alcuni affittuari avevano dato loro alloggio in abitazioni dislocate in diversi comuni della provincia, senza darne comunicazione scritta, entro le 48 ore previste, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. In violazione dell’art. 7 del D.Lgs. 286/98 sono state comminate 35 sanzioni a carico dei proprietari degli appartamenti.