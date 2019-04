‘Affido familiare minori stranieri non accompagnati’, l’incontro per saperne di più

REDAZIONE TERMOLI

Continua il tour regionale sul tema dell’affido familiare. Il secondo appuntamento dell’iniziativa organizzata dal Garante regionale dei Diritti della Persona e dall’Associazione Greta, è in programma domani, martedì 2 aprile 2019, a Termoli. Sarà presentato il progetto ‘Family’ Affido familiare per minori stranieri non accompagnati (Msna).Presso l’Istituto Alberghiero “Federico Di Svevia”, dalle 15, interverranno il Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, il Dirigente Scolastico della scuola ospitante, e vice sindaco di Termoli, Maria Chimisso, l’Avvocato Laura Venittelli, il Presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi, Nicola Malorni, e i tutori volontari Valentina Bozzelli e Alberto Aufiero. Il confronto fra addetti ai lavori segue all’incontro che si è tenuto a Campobasso a fine febbraio e precede l’ultimo appuntamento che si terrà a Isernia giovedì 11 aprile 2019. Poi partirà il corso regionale per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, indetto e organizzato dal Garante regionale dei Diritti della Persona.