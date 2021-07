Affidato in prova ai servizi sociali beccato a girare con la droga, scatta l’arresto

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha proceduto a dare esecuzione a due distinti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria relativi alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ed alla restrizione in carcere di due soggetti del Capoluogo rispettivamente di 41 e 26 anni.

Entrambe le misure sono state emesse dal locale Tribunale di Sorveglianza: per il 41enne il provvedimento è stato emesso a seguito di cumuli pena per reati pregressi, mentre il 26enne, già affidato in prova al servizio sociale, ha aggravato la propria posizione poiché nei giorni pregressi era stato sorpreso ad Isernia in possesso di sostanza stupefacente e per tale ragione collocato agli arresti domiciliari a seguito della flagranza di reato.

Il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per tale condotta ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, disponendone l’immediata traduzione presso la più vicina Casa Circondariale.