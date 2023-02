Affidato in gestione al Termoli Calcio 1920 lo stadio Cannarsa per i prossimi tre anni

“Nei giorni scorsi il Termoli Calcio 1920 – si legge sui canali sociali del club – ha provveduto a perfezionare l’affidamento in gestione per i prossimi tre anni dello stadio ‘Gino Cannarsa’. Un segno tangibile della volontà della società che fa capo al patron Flaviano Montaquila di continuare ad investire a Termoli per costruire nel tempo un progetto importante che tenga in considerazione ogni ambito che interessa l’attività di una squadra di calcio. Così, dopo molti anni, una società si impegna in prima persona con la gestione dello stadio comunale proprio per rappresentare tutto il suo impegno alimentando di giorno in giorno un progetto che possa portare i giallorossi verso nuovi traguardi.

Allo stesso tempo però, offre ampia attenzione anche all’impiantistica e ad ogni altra situazione che possa far crescere e fortificare il sodalizio giallorosso. Già dallo scorso anno molti imprenditori del posto hanno sostenuto le iniziative e il progetto del Termoli Calcio 1920. Quest’anno, inoltre, è aumentata l’attenzione del mondo imprenditoriale nei confronti della prima squadra della città.

Altre aziende si stanno avvicinando alla società del patron Montaquila ed altre ancora diventeranno partner per costruire insieme un nuovo percorso. Il Termoli Calcio 1920 e il patron Flaviano Montaquila – si conclude nel post -, rinnovando e garantendo tutto il loro impegno per il futuro ringraziano i partner dei giallorossi e il Comune di Termoli per la collaborazione fin oggi ricevuta”.

In alto, una veduta dello stadio Cannarsa (Pagina Facebook Termoli Calcio 1920)