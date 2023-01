Affidamento servizio 118, l’Asrem revoca il regolamento e l’avviso di selezione

Con determina del direttore generale Oreste Florenzano, nelle ultime ore l’Asrem ha revocato il Regolamento aziendale e l’Avviso di selezione per l’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato e alla Croce rossa del servizio 118 di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in forma continuativa precedentemente adottati e la correlata procedura di selezione, approvando nel contempo un nuovo Regolamento e Avviso di selezione.

Il provvedimento, si legge nella determina, “ritenuto che l’esiguo numero di istanze pervenute non consente di garantire la completa ed efficiente strutturazione del servizio e che quest’ultimo non possa essere affidato limitatamente alle postazioni per le quali sono giunte le candidature, dovendosi di contro garantire l’uniformità dell’erogazione nonché delle condizioni di affidamento su tutto il territorio regionale e che, pertanto, sia necessario procedere alla revoca della procedura avviata, non potendosi disporre un affidamento parziale”.