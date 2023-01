Affidamento servizio “118”, attesa per l’apertura delle buste

Hanno risposto all’avviso dell’Asrem, per tutte o alcune delle 16 postazioni, anche organizzazioni di volontariato da fuori regione, specie dalla vicina Campania

Mancano poche ore al termine dell’apertura delle buste per conoscere con quale associazione l’Asrem stipulerà la convenzione per l’affidamento provvisorio urgente del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza “118”. Tra i requisiti generali dell’avviso dell’azienda sanitaria regionale si legge che possono partecipare alla selezione le organizzazioni di volontariato purché “iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Regionale previsto dalla Legge Regionale del Molise n. 10/2007 o, laddove già operativo e comunque a “regime”, nel Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017”.

Secondo quanto appreso da fonti vicine ad alcune associazioni molisane, è certo che abbiano risposto all’avviso anche organizzazioni della vicina Campania e non solo, le quali potrebbero far agevolmente fronte, senza pesare troppo sul proprio bilancio avendo struttura e dimensioni più ampie di quelle molisane, al “corrispettivo massimo omnicomprensivo mensile pari (o inferiore) a 30mila euro previsto per ciascuna delle 16 postazioni” specificando se per tutte o alcune di esse. “In caso di più offerte relative alla medesima postazione – si legge ancora nell’avviso – il servizio verrà aggiudicato al migliore offerente” che sarà reso noto nelle prossime ore.