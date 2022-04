Affetto da Sla ma con il sogno di percorrere l’Italia in sedia a rotelle, Matteo Gamerro fa tappa in Molise

Lungo la Via Micaelica, domani l’arrivo in paese di Matteo Gamerro che sta inseguendo il suo sogno

COLLI A VOLTURNO. Ripercorrere per intero con la sua compagnia di amici e camminatori la via Micaelica. E’ questo il sogno di Matteo Gamerro, colpito dalla Sla, che sulla sedia a rotelle con il sostegno della sua famiglia e di diversi collaboratori, sta attraversando in lungo ed in largo il territorio italiano. Sabato 30 aprile toccherà al territorio di Colli a Volturno ed ai cittadini del posto che con lui ripercorreranno un tratto dell’antica Via Micaelica.

L’Amministrazione comunale di Colli a Volturno invita tutti i curiosi o coloro che avranno voglia di partecipare a percorrere insieme , condividendo con i pellegrini del “Si puo’ fare tour”, il percorso.

Il tratto che verrà effettuato a piedi sarà quello da Collalto di Scapoli fino a Colli a Volturno, contribuendo cosi a rendere piu’ visibile e significativa la testimonianza di Matteo ed i suoi amici.

Nella mattinata di sabato 30 aprile, come comunicato dall’Amministrazione comunale di Colli a Volturno, una navetta sarà a disposizione di tutti i partecipanti per raggiungere dalla Piazza Municipio di Colli il punto di partenza nel comune di Scapoli.

Dopo circa tre ore di cammino a piedi, passando per l’antica Via Romana, si giungerà a Colli a Volturno, traguardo della tappa locale.

Difficoltà del percorso: bassa.

Tempo di percorrenza: 3 ore.

Partenza da Colli con navetta: ore 08:30.

Partenza da Collalto del pellegrinaggio: ore 09:00.

Consulta il seguente link per conoscere la storia di Matteo Gamerro: