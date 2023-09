Affari tuoi, Alessandra non si perde d’animo ma torna a casa con appena 100 euro

Seconda puntata della nuova stagione di ‘Affari Tuoi’ e subito di scena il Molise. A sfidare il famigerato ‘dottore’ nella trasmissione condotta da Amadeus è stata Alessandra, direttamente da Castelpetroso, accompagnata dal marito Mauro. Genitori di due gemelli, insieme gestiscono una carrozzeria nel paese in provincia di Isernia.

Una partita altalenante la sua, iniziata pescando il pacco più povero, quello con 0 euro, per poi però imbattersi in quello da 100mila. E, purtroppo, subito dopo in quello più succulento, che custodisce il premio da 300mila euro. Ma, senza perdersi d’animo, la carrozziera di Castelpetroso è andata avanti, cercando di concludere nel migliore dei modi l’esperienza ad Affari Tuoi.

Dopo aver accettato la proposta di sostituire il proprio pacco (dove purtroppo c’erano ben 200mila euro), Alessandra e Mauro hanno declinato l’invito del dottore di tornare a casa con 20mila euro. Sarà stato il destino, ma il pacco chiamato subito dopo ha mandato in fumo la speranza di rientrare a Castelpetroso con una cifra a 5 zeri: bruciati prima 200, poi 50mila euro.

Rifiutate anche le altre proposte, da 10, 15, 17mila euro e altre simili. Alessandra non ha mollato e soprattutto non si è persa d’animo, volendo arrivare fino in fondo e concludere al meglio la sua esperienza al format di Rai Uno. Alla fine, però, deve suo malgrado accontentarsi di soli 100 euro.