Affari e assunzioni per la gestione dei migranti, chiesto il rinvio a giudizio per sindaco e tecnico comunale

Chiuse le indagini nell’ambito dell’operazione “Welcome to Italy” dove sono coinvolti il primo cittadino di Sant’Agapito e un dipendente del municipio

SANT’AGAPITO. Si sono concluse con una richiesta di rinvio a giudizio per tutti i coinvolti le indagini della Procura di Cassino riguardanti l’operazione “Welcome to Italy”, la maxi-inchiesta sull’accoglienza di migranti in cui è finito anche il sindaco di Sant’Agapito, Giuseppe Di Pilla e il tecnico comunale dello stesso municipio, Salvatore Maddonni. La richiesta è stata inoltrata al gup da parte dei pm Alfredo Mattei e Luciano D’Emmanuele. I 25 indagati, a vario titolo, dovranno rispondere dei reati di associazione a delinquere, corruzione di dipendenti pubblici, estorsione, truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture e abuso d’ufficio.

Di Pilla e Maddonni sono stati accusati di aver agito in concorso per affidare lo Sprar comunale alla cooperativa “La Casa di Tom”, in cambio dell’assunzione di tre persone, tra cui familiari, con una retribuzione totale di circa 66mila euro. Il tutto si sarebbe concretizzato con l’affidamento diretto del servizio dal 2014 ad oggi. Ora spetterà al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino decidere se dare il via al processo o se rigettare le accuse.