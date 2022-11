Affaccio con vista

di Sergio Genovese

Se provieni da una certa educazione e pure da una epoca diversa, fai fatica a sopportare le coordinate che guidano gli uomini e le donne del post globalizzazione. Non è automatica la distinzione perché conosco persone che pur vivendo i tempi della Zoppas e della Voxon che si accendeva con lo stabilizzatore solo dopo qualche minuto, si sono adeguati al meglio alla società dei figli dello smartphone procedendo speditamente. Quando mi affaccio sul mondo che abbiamo costruito vedo solo molte macerie. Egoismo, egocentrismo, protagonismo e retroscenismo, sono i segnali stradali che guidano i percorsi dei “selfisti” quelli di terra, da non confondere con i “surfisti”. In questi giorni abbiamo raccolto notizie di incarichi di livello che hanno ricevuto molisani più o meno famosi. Tutto si fa passare come se le decisioni non avessero avuto sedimentazioni pregresse con speranze e ambizioni trepidanti di chi aspirava all’incarico spesso ottenuto grazie agli intrecci di promesse fatte, di cambiali da pagare o roba del genere. Uscendo dal retroscena tutto si ripulisce. La decisione presa, per protocollo, appare come una fulgida iniziativa di chi voleva solo riconoscere un merito al netto di qualsiasi sovrastruttura o sottostruttura gonfia di farlocchi. Così la stampa erode quello che deve erodere per convincere quelli che guardano fisso alla luna, che quel tizio ha meritato, di suo, quel riconoscimento. E’ un po’ come tanti candidati delle scorse elezioni politiche che sbavavano per dire che erano stati pregati per presentare la propria proposta mentre tutti sapevano che erano stati mossi mari e monti per ottenere quella possibilità. Rimanendo affacciato vedo che continuano ad essere lanciati personaggi al maschile e al femminile che spesso, per le storie che hanno scritto nella vita, non sono credibili ma di questo nessuno se ne avvede. L’altro giorno con un mio vecchio collega ricordavamo la bella époque della Scuola Molisana. Rammentavamo che quando entravamo da insegnanti alle prime armi nelle stanze dei Presidi, l’odore dei libri ti avvolgeva. Era emozionante colloquiare con “il capo”, una certa soggezione ti assaliva perché il livello intellettuale di quei personaggi era affascinante. Capi di una comunità educativa e non manager sgangherati come per fortuna solo pochi oggi si vogliono riconoscere. Erano Scuole dove ognuno stava al suo posto ponendo al centro solo e sempre lo studente e non la spocchia di chi, nei vari ruoli, ha voluto scrostare il cemento dai pilastri delle aule con i banchi. Questo è il periodo dei convegni a gogo. Argomenti triti e ritriti dove spesso i relatori sono più numerosi degli spettatori. Le tematiche trattate, incapsulate da teorie che erano attuali già negli anni ottanta, vengono riproposte perché forse bisogna chiudere delle caselle. Lo sport è il più gettonato. Retorica e scarsa conoscenza dei campi di gara guidano i relatori ad evaporare più aria fredda che energia calorifica. Ho scoperto che si è parlato di inclusione. Siamo davvero convinti che oggi lo sport che riconosce solo la vittoria come la nostra società malata, sia davvero inclusivo? La temperatura si è abbassata, meglio rientrare dentro. . .