Aeroporto di Foggia a Ryanair? Buona prospettiva per i molisani

La notizia era circolata nella giornata di ieri, 3 ottobre, lanciata dal sito di informazione nuovairpinia.it e se confermata sarebbe sicuramente importante anche per il Molise considerando che quello di Foggia diventerebbe uno scalo di importanza nazionale e internazionale a 89 chilometri di distanza da Campobasso e ancora meno da Termoli. Stando a quanto affermato da nuovairpinia.it, infatti, sarebbe pronto l’affidamento dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia a Ryanair il che, ovviamente, comporterebbe l’apertura a rotte di carattere decisamente più internazionale e potrebbe diventare volano di sviluppo anche per il Molise. La notizia, però, è stata smentita da Aeroporti di Puglia che attualmente ha in gestione il Gino Lisa. “In qualità di concessionari – ha affermato Antonio Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia – non possiamo cedere la gestione. A lanciare la prima notizia era stato Gerardo Nappa, architetto e co-progettista dell’ampliamento della pista e aveva fatto il giro del web suscitando un certo clamore anche nel vicino Molise che, appunto, avrebbe molto giovamento da un allargamento delle rotte dell’aeroporto di Foggia. Adesso, invece, la smentita apparsa su Foggia Today che pare porre un freno alla questione. L’attesa, però, diventa sempre più grande.