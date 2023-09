Aereo ultraleggero precipita a Campochiaro, miracolato il pilota

Un aereo ultraleggero è precipitato subito dopo le 16 in Molise, in zona Campochiaro. Miracolato il pilota del velivolo che è riuscito a lasciare la cabina di pilotaggio con le proprie gambe. L’uomo, originario del Bahrain, è stato trasportato in ambulanza, era cosciente, presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per gli accertamenti necessari.

L’ultraleggero proveniva da Pontedera e doveva raggiungere Benevento: perdendo quota ha toccato i fili della media tensione precipitando al suolo. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco e dai tecnici dell’Enel.

I primi a prestagli soccorso sono stati alcuni ragazzi dipendenti della Pringraf che hanno assistito alla drammatica scena dalle finestre dell’azienda nella zona industriale di Campochiaro. Hanno allertato immediatamente i soccorsi e subito dopo hanno raggiunto l’uomo. Il quale ha raccontato loro che il motore del velivolo sarebbe andato in avaria per mancanza di carburante e dopo aver perso quota avrebbe impattato i cavi dell’Enel.

Sul posto si sono recati i Vigli del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Seguono aggiornamenti

