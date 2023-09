Aereo ultraleggero precipita a Campochiaro, in arrivo i soccorsi

Ultim’ora. Un aereo ultraleggero è precipitato subito dopo le 16 in Molise, in zona Campochiaro. Sul posto si stanno recando i soccorsi, Vigli del Fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Al momento non si conoscono ancora le condizioni del pilota e degli eventuali passeggeri.

Seguono aggiornamenti