Aedes e le azioni ‘scomparse’, il broker molisano Torzi al centro di nuove accuse

Manipolazione di mercato, corruzione tra privati, ostacolo all’attività degli organi di vigilanza e false comunicazioni sociali. Sono i capi di imputazione di cui è accusato Gianluigi Torzi, il broker molisano già finito agli onori della cronaca per la questione del palazzo londinese di proprietà del Vaticano.

Torzi è finito al centro di un’altra indagine, questa volta della Procura di Milano secondo quanto riportato dalla Stampa.it nell’edizione di ieri. Si tratterebbe di un’altra grossa operazione finanziaria, con le azioni di una società quotata svanite improvvisamente nel nulla, e un nuovo provvedimento di conclusione indagini preliminari che vede indagato l’ex broker del Vaticano Gianluigi Torzi.

Dopo la presunta truffa alla Cesare Pozzo e quella da un miliardo di euro su operazioni di cartolarizzazione di crediti sanitari, scrive la Stampa, questa volta l’uomo d’affari molisano è accusato dalla procura di Milano di manipolazione del mercato, corruzione tra privati, ostacolo all’attività degli organi di vigilanza e false comunicazioni sociali.

Al centro dell’inchiesta nel Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ci sono Aedes, storico gestore immobiliare milanese, e il suo azionista principale Augusto spa (oggi in liquidazione). I reati contestati sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2019 e con Torzi sono indagate altre cinque persone, tra cui Giuseppe Roveda, già nel Cda di Augusto ed ex ad di Aedes, e Giacomo Garbuglia, ex ad di Aedes ed ex presidente del cda di Augusto L’inchiesta condotta dal pm Stefano Civardi riguarda una serie di «operazioni simulate e artificiose concretamente idonee – si legge nel capo di imputazione – a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Aedes».

Tra le contestazioni mosse dal pm c’è il «finanziamento delle società Augusto spa» e Aedes avvenuta attraverso la «sottoscrizione di un combinato prestito obbligazionario» per un importo di 25 milioni dietro il quale si sarebbe celata la «dismissione di un significativo pacchetto azionario di controllo della quotata». Inoltre, è stata ipotizzata anche la diffusione di false notizie «atte a ingannare il mercato» in merito alla solidità di operazioni di aumento di capitale e di finanziamento di investimenti con la conseguenza di una alterazione del «prezzo delle azioni».